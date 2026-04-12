Стало известно о романе 52-летнего Владислава Ветрова с 24-летней актрисой
52-летнего актёра Владислава Ветрова на премьере фильма «Петрушка» репортёры заметили в компании 24-летней девушки.
Журналисты уже видели эту пару вместе в ноябре прошлого года, однако тогда они избегали фотографов, и личность спутницы оставалась неизвестной.
Как сообщает корреспондент Super, актёра связывают романтические отношения с 24-летней актрисой Марией Шаговой. Ветров уже около полугода представляет её как свою девушку. Мария окончила ВГИК в 2023 году.
Разница в возрасте между влюблёнными составляет 28 лет. Первая супруга Владислава — сокурсница Ирина, в этом браке у пары родились сын Даниил и дочь Анастасия. Вторая возлюбленная — актриса Екатерина Кирчак, которая подарила актёру двоих детей: сына Всеволода и дочь Елизавету.
