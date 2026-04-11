«Простите, православные»: Киркоров подарил Лорак и Лазареву куличи за 100 тысяч

11 апреля 2026, 13:41

Филипп Киркоров подарил Ани Лорак и Сергею Лазареву куличи за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров подарил Ани Лорак и Сергею Лазареву дизайнерские куличи за 100 тысяч рублей от Дениса Симачева. Об этом стало известно из личного блога певца.





Мастера-кондитеры создают каждое угощение в течение семи часов. Пасхальная сладость включает 53 детали и украшена хрустальной карамелью с золотым напылением.



Киркоров лично вручил кулич Ани Лорак и её дочери. Позже артист встретился с Сергеем Лазаревым, назвал его в шутку младшим братом и преподнёс подарок.

«Я у него приобрёл такие куличи для самых близких и родных мне людей», — пояснил Филипп Бедросович.

«Простите меня, православные. Долго объяснять. Сто тысяч рублей», — с иронией прокомментировал Симачев.