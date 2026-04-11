«Простите, православные»: Киркоров подарил Лорак и Лазареву куличи за 100 тысяч
Филипп Киркоров подарил Ани Лорак и Сергею Лазареву куличи за 100 тысяч рублей
Филипп Киркоров подарил Ани Лорак и Сергею Лазареву дизайнерские куличи за 100 тысяч рублей от Дениса Симачева. Об этом стало известно из личного блога певца.
Мастера-кондитеры создают каждое угощение в течение семи часов. Пасхальная сладость включает 53 детали и украшена хрустальной карамелью с золотым напылением.
Киркоров лично вручил кулич Ани Лорак и её дочери. Позже артист встретился с Сергеем Лазаревым, назвал его в шутку младшим братом и преподнёс подарок.
«Я у него приобрёл такие куличи для самых близких и родных мне людей», — пояснил Филипп Бедросович.Певец презентовал угощения Игорю Крутому и Игорю Николаеву. Внутри куличей гостей ждёт сюрприз. Первоначальная стоимость составляла 20 тысяч рублей, но теперь цена выросла.
«Простите меня, православные. Долго объяснять. Сто тысяч рублей», — с иронией прокомментировал Симачев.Ранее Филипп Киркоров продал квартиру в Москве, где жил с Аллой Пугачёвой.