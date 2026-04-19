Мария Погребняк выступила в защиту женщин-матерей после слов депутата Госдумы
Многодетная мать Мария Погребняк в своём Telegram-канале призвала уважать женщин-матерей.
Мария назвала такое отношение фундаментом будущего страны. Блогер заявила, что никто не имеет права оскорблять и унижать женщину, так как она каждый день трудится на благо семьи.
Так Погребняк ответила на слова депутата Нины Останиной. Ранее парламентарий назвала плодом соло-материнства «женственных мужчин с налётом феминизма».
«Женщина захочет рожать только тогда, когда будет чувствовать опору. Когда будет знать, что её не бросят. Что рядом есть поддержка. Что общество и государство не отвернутся от неё в самый важный момент. Женщину нужно не унижать, а ценить. Не оскорблять, а беречь. Не обесценивать, а уважать», — добавила блогер.