«Не буду разменивать себя на интрижки»: Оксана Самойлова ответила на слухи о романах
Блогер и предприниматель Оксана Самойлова прокомментировала в соцсетях слухи о своей личной жизни и расставила точки над i.
По словам Самойловой, в последнее время ей приписывают романы практически с каждым мужчиной из её окружения, однако все эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью.
«У меня никого нет. Единственное, что есть — это дружеские и рабочие разговоры», — подчеркнула она.Блогер также заявила, что не готова тратить время на мимолётные отношения и «сомнительные интрижки», поскольку считает себя достаточно ценным человеком, чтобы ждать настоящих чувств.
«У меня когда что-то будет, это будет исключительно по очень большой любви и никак иначе», — отметила Самойлова.При этом она добавила, что внимание со стороны мужчин у неё есть, но сейчас она сознательно выбирает сосредоточиться на себе и принимать решения не только сердцем, но и разумом.