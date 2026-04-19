«Не буду разменивать себя на интрижки»: Оксана Самойлова ответила на слухи о романах

19 апреля 2026, 12:49

Оксана Самойлова высказалась о личной жизни после развода

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова прокомментировала в соцсетях слухи о своей личной жизни и расставила точки над i.





По словам Самойловой, в последнее время ей приписывают романы практически с каждым мужчиной из её окружения, однако все эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью.





«У меня никого нет. Единственное, что есть — это дружеские и рабочие разговоры», — подчеркнула она.

«У меня когда что-то будет, это будет исключительно по очень большой любви и никак иначе», — отметила Самойлова.