Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике
Певец Киркоров приехал на премию МУЗ ТВ после госпитализации с ожогами
Народный артист России Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике. Певец посетил премию МУЗ ТВ в качестве гостя.
Поп-король улыбался и охотно позировал перед камерами, передает Super. В настоящее время с Киркоровым все хорошо.
Напомним, 25 апреля этого года Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге — из-за пиротехнического оборудования, которое было прикреплено к спине, у него загорелся рукав куртки. 23 мая стало известно, что артиста госпитализировали в отделение экстренной хирургии.
*Запрещен в РФ
Читайте также: