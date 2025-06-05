«Глухие, слепые! Глухомань»: Филипп Киркоров при всех разозлился на Малахова

05 июня 2025, 02:00

Филипп Киркоров назвал Андрея Малахова и других коллег «глухими» и «слепыми»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

В пятницу на канале «Россия» можно будет увидеть четвертый выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь». Во время съемок певец Филипп Киркоров обругал Андрея Малахова прямо перед зрителями, обвиняя команду в невнимательности. Об этом пишет издание «7Дней.ru».





На музыкальном шоу есть две команды: «звезды» и «участники». «Звезды» должны угадать, когда стоящий перед ними человек действительно поет, а когда — просто выступает под фонограмму. В проекте участники тренируют свою интуицию и внимательность.



В четвертом выпуске музыкального шоу, который выйдет 6 июня в 21:30, звездная команда состоит из Киркорова, Малахова, Клавы Коки и Сергея Шакурова.





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«Глухие, глухомань, не услышали! (...) Вы меня тронули до глубины души, (...) от вас шел свет! И я это почувствовал, а мои коллеги — нет! Глухие, слепые!», — бросился критиковать команду расстроенный поп-король.