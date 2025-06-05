«Глухие, слепые! Глухомань»: Филипп Киркоров при всех разозлился на Малахова
Филипп Киркоров назвал Андрея Малахова и других коллег «глухими» и «слепыми»
В пятницу на канале «Россия» можно будет увидеть четвертый выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь». Во время съемок певец Филипп Киркоров обругал Андрея Малахова прямо перед зрителями, обвиняя команду в невнимательности. Об этом пишет издание «7Дней.ru».
На музыкальном шоу есть две команды: «звезды» и «участники». «Звезды» должны угадать, когда стоящий перед ними человек действительно поет, а когда — просто выступает под фонограмму. В проекте участники тренируют свою интуицию и внимательность.
В четвертом выпуске музыкального шоу, который выйдет 6 июня в 21:30, звездная команда состоит из Киркорова, Малахова, Клавы Коки и Сергея Шакурова.
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Во время одного из раундов Киркоров был очарован выступлением участницы, почувствовав ее талант. Мастерская подача, отличный выбор песни, красивый тембр — знаменитый певец расхвалил конкурсантку. Он сразу угадал, что она поет, но команда, включая Малахова, не поддержала его, выбрав неверный ответ.
«Глухие, глухомань, не услышали! (...) Вы меня тронули до глубины души, (...) от вас шел свет! И я это почувствовал, а мои коллеги — нет! Глухие, слепые!», — бросился критиковать команду расстроенный поп-король.Ранее «Радио 1» передавало, что народный артист России Филипп Киркоров был госпитализирован с серьёзным заболеванием и отменил выступление в Кремле. На фоне обеспокоенности поклонников певец оказался в центре нового скандала: Любовь Успенская публично заявила, что ему пора уйти со сцены. Высказывание артистки вызвало бурную реакцию общественности и стало продолжением давнего конфликта между двумя исполнителями.
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