Киркорову продлили срок пребывания в больнице – подробности

Филипп Киркоров ещё минимум месяц проведёт в больнице
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров проведёт в больнице ещё как минимум месяц. Об этом сообщает KP.RU.



Лечащие врачи народного артиста сообщили, что в больнице певцу придётся провести ещё минимум месяц.

При этом пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что он уже чувствует себя гораздо лучше. Также она уточнила, что он не находится в лечебном заведении постоянно, а лишь приезжает на перевязки.

Представительница артиста добавила, что осложнения после ожога, полученного во время концерта в Петербурге, возникли у него на фоне сахарного диабета.

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Анастасия Чинкова

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