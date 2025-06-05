Киркорову продлили срок пребывания в больнице – подробности
Филипп Киркоров ещё минимум месяц проведёт в больнице
Филипп Киркоров проведёт в больнице ещё как минимум месяц. Об этом сообщает KP.RU.
Лечащие врачи народного артиста сообщили, что в больнице певцу придётся провести ещё минимум месяц.
При этом пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что он уже чувствует себя гораздо лучше. Также она уточнила, что он не находится в лечебном заведении постоянно, а лишь приезжает на перевязки.
Представительница артиста добавила, что осложнения после ожога, полученного во время концерта в Петербурге, возникли у него на фоне сахарного диабета.
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