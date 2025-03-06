«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова

Никита Джигурда (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Филипп Киркоров серьёзно обижен на Настю Ивлееву, устроившую скандальную «голую» вечеринку. Перед Новым годом артист оставил блогера без работы, отказавшись от участия с ней в одном проекте. А затем и вовсе начал оскорблять, назвав её «профурсеткой» с бриллиантом на пятой точке.
Никита Джигурда считает, что Киркоров зря нападает на Ивлееву. Причиной конфликта стала вечеринка, после которой у именитых гостей начались серьёзные проблемы в карьере. Певец заявлял, что ждёт о Насти извинений за приглашение на сомнительное мероприятие. А вот Джигурда убеждён, что блогеру не следует унижаться перед Филиппом.
Также актёр порадовался за Ивлееву, которая хоть и потеряла популярность, но обрела больше – устроила личную жизнь с родственником Никиты Михалкова. В этом году блогер сообщила, что вышла замуж за Филиппа Бегака.
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«Киркоров сейчас грязно поступает, обвиняя и оскорбляя Ивлееву. Его же насильно туда никто не гнал, он сам пришёл», – заявил шоумен в беседе с NEWS.ru.При этом Джигурда отметил, что в целом ничего не имеет против Киркорова и считает его хорошим артистом, который «имеет право быть на сцене».
Также актёр порадовался за Ивлееву, которая хоть и потеряла популярность, но обрела больше – устроила личную жизнь с родственником Никиты Михалкова. В этом году блогер сообщила, что вышла замуж за Филиппа Бегака.
«Это о чём говорит? Значит, она не пустышка. Узнав о её замужестве, я порадовался за неё», – отметил Джигурда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова