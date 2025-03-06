Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова

«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова

Никита Джигурда высказался о подлом поведении Филиппа Киркорова
Никита Джигурда (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров серьёзно обижен на Настю Ивлееву, устроившую скандальную «голую» вечеринку. Перед Новым годом артист оставил блогера без работы, отказавшись от участия с ней в одном проекте. А затем и вовсе начал оскорблять, назвав её «профурсеткой» с бриллиантом на пятой точке.
Никита Джигурда считает, что Киркоров зря нападает на Ивлееву. Причиной конфликта стала вечеринка, после которой у именитых гостей начались серьёзные проблемы в карьере. Певец заявлял, что ждёт о Насти извинений за приглашение на сомнительное мероприятие. А вот Джигурда убеждён, что блогеру не следует унижаться перед Филиппом.

«Киркоров сейчас грязно поступает, обвиняя и оскорбляя Ивлееву. Его же насильно туда никто не гнал, он сам пришёл», – заявил шоумен в беседе с NEWS.ru.
При этом Джигурда отметил, что в целом ничего не имеет против Киркорова и считает его хорошим артистом, который «имеет право быть на сцене».

Также актёр порадовался за Ивлееву, которая хоть и потеряла популярность, но обрела больше – устроила личную жизнь с родственником Никиты Михалкова. В этом году блогер сообщила, что вышла замуж за Филиппа Бегака.

«Это о чём говорит? Значит, она не пустышка. Узнав о её замужестве, я порадовался за неё», – отметил Джигурда.
Читайте также:

Никита Джигурда указал, что «голая» вечеринка Ивлеевой совпала с 666-м днём СВО

«В трусы не целовал»: Никита Джигурда раскрыл детали секс-скандала с Волочковой

«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда заявил о святости Пугачевой
#певец
#актёр
#жизнь
#блогер
#киркоров
#мероприятия
#скандал
Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
06 марта 2025, 14:34

Клава Кока и Александр Поверин (фото: Telegram @klavacoca)

Блогер Александр Поверин откровенно рассказал, почему не позвал Клаву Коку замуж.
Исполнительница хита «Покинула чат» полтора года состояла в отношениях с победителем своего шоу «Сердце Клавы». Александр Поверин признался, что изначально шёл на проект ради популярности, но к финалу действительно испытал чувства к певице.

Многие поклонники не верили, что молодой человек искренен по отношению к Клаве. Пару даже подозревали в отношениях по контракту. Однако блогер заверил, что у них всё было по-настоящему.

Поверин мечтает стать актёром, но не собирался пользоваться связями певицы. Молодой человек пробовался на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», но не прошёл пробы. Это произошло потому, что Александр начал диктовать режиссёрам свои условия, требуя как можно меньше сцен с поцелуями, чтобы его не ревновала возлюбленная.

«Клава приняла то, что я буду сниматься с другой девушкой, но уже было поздно. Мне отказали», – рассказал участник шоу «Сердце Клавы».
Бывший бойфренд певицы признался, что ему очень не хватало совместно проведённого времени в отношениях, поскольку у Клавы на первом месте была карьера.

Интервьюер Алёна Жигалова напомнила, что Клава жаловалась на игроманию Александра, что совершенно её не устраивало. Поверин отметил, что играл только в один тяжёлый месяц. Он выбрал такое времяпрепровождение вместо того, чтобы употреблять алкоголь, тусоваться и принимать запрещённые вещества. К тому же, это не мешало ему зарабатывать деньги.

Читайте также:

«Я осталась без работы»: Клава Кока сделала заявление на шоу «Один в один»

«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
#деньги
#алкоголь
#сердце
#проект
#шоу
#блогер
#заявление
#карьера
#любовь
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я плохая мама»: Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детский сад
Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детсад
06 марта 2025, 14:28

Елена Захарова (фото: Telegram @lenazakharova_official)

Елена Захарова воспитывает дочь Майю, в которой души не чает. Актриса редко высказывается о личной жизни, но о дочери всё же иногда говорит.
49-летняя артистка не скрывает, что нередко испытывает чувство вины перед ребёнком и даже считает себя плохой матерью.

«Мне всё время кажется, что я плохая мама, потому что я часто на гастролях, на съёмках, мало вижу дочку. Но моя мама считает, что я к себе критична, ведь всё свободное время я провожу с дочкой. Беру её с собой иногда на гастроли, на съёмочную площадку. Кстати, я очень долго кормила её грудным молоком. Не каждая артистка может таким похвастаться. Летая на гастроли, сцеживала молоко, замораживала. Специально ночами ставила будильник себе каждые четыре часа, когда Майя маленькая совсем была», – поделилась Захарова.
Актриса также отметила, что её дочь обладает целеустремлённостью и упорством и всегда легко идёт на контакт с окружающими. Захарова не скрывает, что не водила Майю в детский сад, но это никак не повлияло на коммуникабельность девочки.

Елена подчеркнула, что в будущем не станет давить на дочь и заставлять выбирать тот или иной путь. Сейчас Майя занимается балетом в Русской национальной балетной школе и часто выступает на известных площадках. Но пока неизвестно, захочет ли наследница актрисы связать с этим свою жизнь.

Читайте также:

Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае

Анна Цуканова-Котт посетила премьеру сериала с новым возлюбленным – фото

Елена Проклова ответила на заявление внучки Раисы Максимовой об их «голых» вечеринках
#детский сад
#жизнь
#актриса
#заявление
#мама
#ребёнок
#воспитание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аллу Пугачёву в Израиле поселили рядом с больницей с русскими врачами. Что со здоровьем певицы?
Пугачёва в Израиле живёт рядом с больницей с русскими врачами
06 марта 2025, 14:13

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Спустя три года после эмиграции певицы Аллы Пугачёвой и её супруга-юмориста Максима Галкина* новостей о жизни пары становится всё больше. Некоторые из них не на шутку тревожат поклонников.
Недавно стало известно, что обосноваться в небольшом израильском городке Герцлия паре помог бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*. Именно он арендует жильё для Пугачёвой и Галкина*, пишут СМИ.

Место явно было выбрано не случайно. В городе располагается большой медицинский центр с русскоязычными врачами. Поговаривают, что певица проживает рядом с ним.

Недавно появились слухи, что Пугачёва, которой в апреле исполнится уже 76 лет, имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что артистка пользуются услугами клиники.

Также не совсем понятно, почему олигарх оплачивает жильё супружеской паре. Говорят, что их связывает крепкая дружба и Невзлин* снимает жильё артистам именно из дружеских соображений.

Читайте также:

«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх

Максим Галкин* посмеялся над унижением Валерия Меладзе после концерта в Лондоне

«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского

*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
#жильё
#певица
#алла пугачёва
#максим галкин
#больница
#лечение
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии
Глеб Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после неявки в военкомат
06 марта 2025, 13:55

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный самостоятельно прибыл с адвокатом к следователю после возбуждения против него уголовного дела об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о том, идёт Калюжный служить в армию или же понесёт уголовную ответственность. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года 26-летнего актёра уведомили о необходимости явиться в военкомат, однако он этого не сделал. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии.

Кроме того, в этот день на связь вышла мама Глеба, которая заверила, что сын получает высшее образование, поэтому имеет отсрочку от службы.

Читайте также:

«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва

Глеб Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии

На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
#уголовное образование
#мама
#сын
#военкомат
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова
06 марта 2025, 13:53

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

Актриса Елена Корикова опубликовала последний пост в соцсетях в 2022 году. На данный момент о жизни артистки ничего не известно. Елена не даёт интервью, тем более не снимается в кино: по данным сервиса «Кинопоиск», последняя работа с её участием - сериал «Шелест. Большой передел», вышедший в 2018 году.
Но это сейчас… А если мы вернёмся в нулевые, то Елена Корикова блистала. После выхода «Бедной Насти» актриса стала очень популярной, её приглашали известные глянцевые журналы на съёмки, она была частым гостем светских мероприятий. Что же произошло? Почему путеводная звезда Кориковой погасла? Об этом читайте в материале «Радио 1».


Актёрская карьера



После окончания школы в Ростове-на-Дону Елена Корикова едет в Москву, чтобы поступать в театральный вуз. С первой попытки она сдаёт вступительные экзамены во ВГИК, её принимают в мастерскую Сергея Соловьёва.

Учась на первом курсе, актриса дебютировала в кино: она сыграла в фильме Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». После Елена стала получать много предложений: она снялась в таких картинах, как «Я обещала, я уйду» Валерия Ахадова, «Три сестры» Сергея Соловьёва и «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова. Именно роль Лизы в «Барышне-крестьянке» принесла ей первую награду — в 1995 году Корикова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Киношок», кроме этого, актриса была номинирована на премию «Ника».

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

После окончания ВГИКа Елена вряд ли напоминала трепетную выпускницу – она уже была востребованной актрисой, утвердившейся в киноиндустрии. Корикову часто приглашали сниматься в музыкальных клипах, например, её можно увидеть в клипах на песни «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, «Летний дождь» Леонида Агутина, и, конечно же, «Плохая девочка» группы «Винтаж».

В 2001 году Елену пригласили в труппу театра «Современник» — это предложение поступило от самой Галины Волчек. Актриса играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса», «Бесы».

В театре Корикова работала до 2004 года, параллельно начав сниматься в одном из самых знаковых проектов своей карьеры — сериале «Бедная Настя». Главная роль в этой исторической драме принесла ей огромную популярность. Сериал имел международный успех, его транслировали в разных странах, так, в одном только Китае за судьбой главной героини следили более 20 миллионов зрителей.


Месть поклонника



После стремительного карьерного взлёта Елена Корикова неожиданно исчезла из медиапространства. Вскоре о ней начали распространяться неприятные слухи: говорили, что актриса злоупотребляет алкоголем и принимает запрещённые вещества. Корикова долго игнорировала сплетни, однако в какой-то момент решила расставить все точки над «и». Она подала иск в суд, требуя защиты своей чести и достоинства.

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

Позже Корикова раскрыла истинную причину этих слухов: по её словам, это была месть влиятельного поклонника, которому она отказала. Имя этого человека актриса не раскрыла, но уверенно заявила, что он приложил максимум усилий, чтобы испортить её репутацию.
«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам», — говорила Корикова.


Козни несостоявшейся свекрови



Ещё в студенческие годы Елена Корикова познакомилась с Дмитрием Рощиным, сыном знаменитой актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина.
Елена безоглядно влюбилась в молодого человека. Они начали встречаться, и спустя непродолжительное время Елена сообщила возлюбленному о своей беременности.

Дмитрий поступил как настоящий джентльмен и предложил Елене узаконить отношения. Однако свадьба так и не состоялась — в дело вмешалась Екатерина Васильева. Первое знакомство с потенциальной невесткой оставило у неё крайне негативное впечатление. Васильева не поверила в искренность чувств Кориковой, посчитав, что девушка лишь хочет привязать к себе её сына. Более того, она убедила Дмитрия, что ребёнок, которого ждёт Елена, вовсе не от него. В итоге Рощин встал на сторону матери и отказался от свадьбы с Кориковой. Вскоре Елена родила сына, которого назвала Арсением. Она дала ему свою фамилию и взяла на себя всю ответственность за его воспитание.

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

После расставания с Кориковой Дмитрий Рощин оставил светскую жизнь, переехал в деревню и полностью посвятил себя религии. Он является настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах. Личную жизнь Дмитрий тоже устроил: Рощин женился и стал отцом восьмерых детей.

В 2021 году Елена Васильева приняла иноческий постриг, получив имя матушка Василиса. Ни она, ни Дмитрий так и не признали сына Кориковой.


Брак с Липскеровым и другие романы



Первым мужем актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Их отношения развивались быстро — Дмитрий быстро сделал актрисе предложение и даже подружился с её сыном Арсением. Однако семейное счастье оказалось недолговечным: спустя два года брак был расторгнут.

Позже Корикова стала встречаться с режиссёром и оператором Максимом Осадчим. Вместе они уехали в США, где Елена попробовала себя в экспериментальном кино. Однако, пара вернулась в Москву.

Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов

Осадчий действительно любил Елену. Он не только заботился о ней и её сыне, но и стал менеджером актрисы, продвигая её в киноиндустрии. Именно благодаря усилиям Максима Елена Корикова получила приглашение на кастинг сериала «Бедная Настя».

По слухам, на съёмках «Бедной Насти» у актрисы вспыхнул роман с актёром Даниилом Страховым, игравшего в сериале барона Владимира Корфа, который был влюблён в героиню Кориковой. Об их близких отношениях судачили не только коллеги, но и гримёры с костюмерами. Страхов был женат на актрисе Марии Леоновой. Говорили, что супруга актёра приходила на съёмочную площадку и устраивала сцены ревности. В итоге Корикова разорвала отношения с Осадчим, сообщает интернет-журнал «Культурология.рф».

Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Вконтакте, @elenakorikovaofficial)

Также ходили слухи, что за сердце Елены Кориковой боролся и Андрей Малахов, который якобы даже делал ей предложение.

С 2010 года артистка состояла в отношениях с актёром Сергеем Астаховым. Однако их роман не продлился долго. Позже в жизни артистки появился продюсер Сергей Черных, но и эти отношения вскоре исчерпали себя. Следующим избранником Елены стал актёр Константин Соловьёв, который ради неё оставил жену и детей. Однако и с ним актриса рассталась.


Как сейчас складывается личная жизнь Елены Кориковой



В 2021 году в СМИ писали о тайном замужестве Елены Кориковой. Спустя некоторое время актриса подтвердила эту информацию, однако личность своего избранника не раскрыла. Известно только то, что это какой-то чиновник. Супруги живут в особняке в Черногории.


Читайте также:

Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву

Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае

Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике
#радио 1
#кино
#вуз
#жизнь
#свадьба
#сми
#брак
#супруги
#актриса
#отношения
#съёмки
#карьера
#сериал
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате