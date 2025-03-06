«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда заявил о святости Пугачевой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)
Актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
По словам Джигурды, Пугачева является исключением из тех артистов, которые уехали за границу и поливают оттуда грязью собственную родину.
Он также выразил мнение, что некоторые российские артисты получали западные гранты за критику страны. Однако отметил, что Пугачевой это не нужно.
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«По сравнению с тем, что говорят в адрес нашей страны Невзоров*, Макаревич* или тот же Борис Гребенщиков*, она святая. Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали», — заявил Джигурда в беседе с NEWS.ru.
Он также выразил мнение, что некоторые российские артисты получали западные гранты за критику страны. Однако отметил, что Пугачевой это не нужно.
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****запрещён в РФ
Элина Позднякова