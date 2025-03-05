«В трусы не целовал»: Никита Джигурда раскрыл детали секс-скандала с Волочковой

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)
Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что свел к минимуму общение с балериной Анастасией Волочковой. Это произошло после распространившегося в Сети скандального видео, которое было воспринято многими как крайне непристойное.
В интервью изданию NEWS.ru артист рассказал, что в настоящее время общение с Волочковой как-то само собой сошло на нет, хотя скандальное видео, на котором он стягивал с балерины штаны, было сделано на репетиции их совместного шоу по мотивам чеховского водевиля «Медведь».
Актёр также добавил, что в настоящий момент все его мысли сосредоточены на благополучии семьи и в первую очередь — жены Марины. А свои отношения с ней экстравагантный артист назвал «судьбоносной связью».
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«У нас с ней глубокая связь, но сейчас с Анастасией мы не общаемся. Кому-то показавшееся скандальным видео было частью репетиции балета, совмещенного с чеховским "Медведем". Репетиция попала в Сеть, и нас с богиней обвинили в непотребном поведении», — объяснил Джигурда.
Актёр также добавил, что в настоящий момент все его мысли сосредоточены на благополучии семьи и в первую очередь — жены Марины. А свои отношения с ней экстравагантный артист назвал «судьбоносной связью».
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Александр Бойцов