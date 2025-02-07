Флирт с Анджелиной Джоли и баснословные гонорары: как изменилась жизнь Юры Борисова после номинации на «Оскар»

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юра Борисов стал первым российским актером, который получил номинацию на премию «Оскар». По слухам, даже Анджелина Джоли неравнодушна к его таланту. Какие гонорары получает один из самых известных артистов России и что его на самом деле связывает со звездой Голливуда, расскажет «Радио 1».
Номинация на «Оскар»
В своих интервью Юрий Борисов признался, что сам в шоке от успеха, ведь в детстве он и не мечтал о подобном.
Будущий артист вырос в подмосковном Реутове. Его отец работал электриком и сантехником, а в 90-е торговал цветами на рынке. Мать была риелтором. В детстве Юра мечтал стать космонавтом, но судьба повернулась иначе — он попал в театральный кружок и увлекся актерством. После окончания школы он подал документы в Щепкинское театральное училище.
Обаяние юноши привлекло внимание продюсеров и режиссеров, которые активно приглашали его сниматься в фильмы и сериалы. Все были впечатлены тем, с какой самоотдачей он подходил к каждой роли.
«Многие, включая зарубежных экспертов, сравнивают Борисова с Бодровым-младшим. Это актер, который способен передать целую гамму эмоций одним лишь взглядом», — отметил светский репортер Максим Сидоров в беседе с Пятым каналом.
Гонорары Юры Борисова
Кинокритики отмечают, что иностранцев привлекают профессионализм российских специалистов и высокие гонорары. Кстати, после триумфа Юрия Борисова за границей его заработки значительно возросли. По информации из прессы, если раньше он получал 600-800 тысяч рублей за смену, то теперь эта сумма увеличилась до двух миллионов.
Отношения с Джоли
Талант Юрия вызывает восхищение не только у зрителей, но и у мировых знаменитостей. Анджелина Джоли дважды подходила к Борисову на различных мероприятиях, чтобы выразить ему свое уважение.
«Юрий выглядел немного смущенным. Анджелина настойчиво пыталась начать с ним разговор», — отметил репортер Сидоров.
В этом году Джоли не участвует в гонке за «Оскар», хотя, по слухам, она надеялась, что критики оценят ее перевоплощение в оперную диву Марию Каллас. СМИ сообщают, что актриса винит в этом своего бывшего мужа Брэда Питта, утверждая, что среди членов киноакадемии много его друзей, которые могли подговорить их проигнорировать Джоли в ответ на скандальный развод.
Теперь весь Голливуд гадает, придет ли огорченная Джоли на церемонию и за кого будет болеть. Российские поклонники надеются, что она поддержит Юру Борисова, ведь она с особым теплом смотрела на него. Некоторые даже предположили, что актриса проявляет интерес к своему коллеге.
Личная жизнь
Тем не менее, друзья артиста уверены, что Анджелина Борисову вовсе не нужна. Он уже более десяти лет счастлив в браке с актрисой Анной Шевчук, с которой встретился еще во время учебы в Щепкинском училище. Пара воспитывает двух дочерей: Марфу и Акулину.
«Когда он выходил в эфир, чтобы объявить о „Оскаре“, он был с семьей, что, безусловно, трогает поклонников и привлекает внимание», — подчеркнул светский репортер Сидоров.
Борисов неоднократно заявлял, что хотя карьера и профессия имеют значение, для него семья является самым важным, и она ценнее любой награды, даже «Оскара».
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова