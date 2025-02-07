«Я только жить начала»: жена Влада Соколовского не хочет рожать второго ребенка

Ангелина Суркова и Влад Соколовский (Фото: Telegram @VSokoloVS)
Ангелина Суркова и Влад Соколовский женаты четыре года и воспитывают общего сына Дэвида. При этом второго ребенка девушка рожать не собирается.
Сын у Соколовского родился в феврале 2022 года. На сегодняшний день Суркова признается, что второго ребенка супруги пока не планируют.
Она также отметила, что недавно нашла для сына няню, и посоветовала на поиск помощницы закладывать не менее месяца.
Ранее Влад Соколовский был женат на Рите Дакоте. Пара распалась из-за измен певца.
Накануне Дакота опубликовала архивные фотографии времени, когда еще была неуверенной в себе, а бывший супруг ей изменял. Она также заявила, что готовится родить ребенка от нынешнего супруга Федора Белогая. Сейчас она воспитывает дочь от Соколовского.
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«Второго малыша мы пока больше не планируем. Я только жить начала», — ответила Ангелина на соответствующий вопрос в соцсети.
Она также отметила, что недавно нашла для сына няню, и посоветовала на поиск помощницы закладывать не менее месяца.
Ранее Влад Соколовский был женат на Рите Дакоте. Пара распалась из-за измен певца.
Накануне Дакота опубликовала архивные фотографии времени, когда еще была неуверенной в себе, а бывший супруг ей изменял. Она также заявила, что готовится родить ребенка от нынешнего супруга Федора Белогая. Сейчас она воспитывает дочь от Соколовского.
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Элина Позднякова