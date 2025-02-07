«Нас объединяет любовь»: SHAMAN признался, что его связывает с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, раскрыл, что именно связывает его с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист заявил, что их объединяет только общая любовь к России.
«Да, у нас был поцелуй, все уже это обсудили. Поцелуй фейковый. Но могу сказать одно: нас с Екатериной Михайловной объединяет только любовь к России», – пояснил Дронов в беседе с Общественной Службой Новостей.SHAMAN добавил, что очень дорожит дружбой с Мизулиной. Об их истинных чувствах друг к другу он пообещал рассказать пытливым поклонникам через месяц, 9 марта, на концерте.
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