Фронтмен Arctic Monkeys удивил поклонников новым образом
Фронтмен группы Arctic Monkeys Алекс Тёрнер удивил поклонников своим неожиданным внешним видом. Музыканта заметили во время прогулки по Лондону, где он выглядел совсем не так, как привыкли видеть его фанаты. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летний артист выбрал максимально неприметный стиль: бейсболка, солнцезащитные очки, джинсы, синяя рубашка и зелёная куртка. Такой повседневный и сдержанный образ резко контрастирует с его привычным сценическим стилем, благодаря которому он долгое время оставался одной из самых ярких фигур инди-рока.
Поклонники отметили, что из-за смены имиджа Тёрнера было сложно узнать — он буквально «слился с толпой», стараясь не привлекать лишнего внимания.
Интерес к музыканту подогревается ещё и тем, что Arctic Monkeys недавно вернулись на сцену после четырёхлетнего перерыва. В начале года группа объявила о камбэке и представила новый сингл Opening Night, что стало приятной новостью для фанатов по всему миру.
