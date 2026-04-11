Общение за 100 евро: Даня Милохин ввёл VIP-билеты с личным контактом
Блогер и артист Даня Милохин возвращается к концертной деятельности после длительного перерыва. Уже анонсированы его выступления в Роттердаме и Варшаве, где поклонники смогут не только увидеть шоу, но и лично пообщаться с кумиром. Об этом сообщает Telegram-канал OKB News.
Для самых преданных фанатов предусмотрены VIP-билеты, в стоимость которых входит короткая встреча с артистом и возможность сделать совместное фото. Правда, на общение отводится всего несколько минут на человека. Цена такого билета составляет около 100 евро, тогда как стандартные билеты можно приобрести за 25–50 евро.
На фоне этого стало известно, что у Милохина ранее возникли финансовые сложности в России — его счета были заблокированы по решениям ФНС, что могло повлиять на его активность и планы.
Тем не менее, судя по всему, артист постепенно возвращается к работе и ищет новые форматы взаимодействия с аудиторией за пределами страны.
