Фёдор Добронравов высказался о съёмках в продолжении «Сватов»
Добронравов признался, что не хотел бы сниматься в продолжении «Сватов»
Фёдор Добронравов не хотел бы сниматься в продолжении сериала «Сваты», где он сыграл главную роль. Актёр отметил, что проект поднял множество важных тем, поэтому бессмысленно его продолжать.
«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», – отметил Добронравов в беседе с NEWS.ru.Напомним, что российско-украинский сериал «Сваты» снимали с 2008 по 2021 год. В конце июня 2022 года разошлись слухи о возвращении сериала на телеэкраны, однако новость оказалась фейком.