Фёдор Добронравов высказался о съёмках в продолжении «Сватов»

06 июня 2025, 11:26

Добронравов признался, что не хотел бы сниматься в продолжении «Сватов»

Фёдор Добронравов (фото: Instagram* @ dobronravov.fedor)

Фёдор Добронравов не хотел бы сниматься в продолжении сериала «Сваты», где он сыграл главную роль. Актёр отметил, что проект поднял множество важных тем, поэтому бессмысленно его продолжать.







«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», – отметил Добронравов в беседе с NEWS.ru.