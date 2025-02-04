Роман с Добронравовым, алкоголизм и аборт: Как живёт актриса сериала «Сваты» Кравченко, которая хотела судиться с Садальским

Татьяна Кравченко (Фото: кадр из сериала «Сваты»)
Актрисе Татьяне Кравченко исполнилось 71 год. Она продолжает сниматься в кино и выступать на театральной сцене.
Как сейчас живет актриса сериала «Сваты» и чем она занимается в последние годы? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Особенно она уважала Федора Добронравова, в которого была влюблена, хотя их роман остался только на экране, так как он оставался верен своей жене, за что Татьяна его еще больше ценит.
Однако в 2022 году в творческом коллективе произошел раскол. Анна Кошмал и Александр Феклистов, поддерживающие соседнее государство, отказались от своих российских коллег и прошлого, даже публично оскорбляя их. В частности, Анна жестко критиковала своего экранного дедушку Федора Добронравова, забыв о том, как он помог ей в Москве, когда она отравилась. Татьяна Кравченко выразила недоумение по поводу такого поведения.
В результате проект «Сваты» был закрыт, а в соседнем государстве его официально отменили.
Однако Станислав Садальский лишь посмеялся над ее «детскими обидами» и вновь раскритиковал ее. В ответ актриса сообщила о намерении подать на него иск за клевету. Заслуженный артист России заявил, что готов к судебным разбирательствам и не собирается извиняться за свои слова.
Первый муж настоял на том, чтобы актриса сделала аборт, так как не хотел иметь детей. Во втором браке, с продюсером «Ленфильма» Дмитрием Гербачевским, у нее родилась единственная дочь Анна. После этого Татьяна больше не выходила замуж. Она открыто признает, что мужчины, с которыми она встречалась, часто оказывались иждивенцами и бездельниками, что быстро вызывало у нее разочарование.
Со временем актриса поняла, что ей лучше быть одной. Однако некоторое время она мечтала о коллеге Федоре Добронравове, но он предпочел остаться только друзьями.
В 2024 году Татьяна вновь порадовала поклонников, сыграв в фильме «Бит и Байт 2: Адские каникулы» в паре с известным актером Константином Хабенским. Кроме того, она продолжает блистать на сцене Московского театра «Ленком Марка Захарова», где ее талант и мастерство находят признание зрителей.
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Роман с ДобронравовымТатьяна Кравченко более десяти лет исполняла роль Валюхи Будько в сериале «Сваты». Для нее это было не просто любимая работа, а настоящая семья, которую она обрела среди коллег.
Особенно она уважала Федора Добронравова, в которого была влюблена, хотя их роман остался только на экране, так как он оставался верен своей жене, за что Татьяна его еще больше ценит.
Однако в 2022 году в творческом коллективе произошел раскол. Анна Кошмал и Александр Феклистов, поддерживающие соседнее государство, отказались от своих российских коллег и прошлого, даже публично оскорбляя их. В частности, Анна жестко критиковала своего экранного дедушку Федора Добронравова, забыв о том, как он помог ей в Москве, когда она отравилась. Татьяна Кравченко выразила недоумение по поводу такого поведения.
«Она так гневно высказывалась о нас всех, что я даже не узнала ее, когда увидела видео», — отметила она.
В результате проект «Сваты» был закрыт, а в соседнем государстве его официально отменили.
АлкоголизмАктер Станислав Садальский публично обвинил Татьяну Кравченко в алкоголизме, что сильно задело актрису. В ответ она наотрез отказалась выступать с ним в одном спектакле и даже неожиданно пропустила гастроли в Санкт-Петербурге, не явившись на них.
«Распространение мифов о моей алкогольной зависимости просто отвратительно. За всю свою долгую карьеру в театре и кино я ни разу не пропустила репетицию, спектакль или съемку», — заявила Татьяна Кравченко.
Однако Станислав Садальский лишь посмеялся над ее «детскими обидами» и вновь раскритиковал ее. В ответ актриса сообщила о намерении подать на него иск за клевету. Заслуженный артист России заявил, что готов к судебным разбирательствам и не собирается извиняться за свои слова.
Фото: iStock/AndreyCherkasov
Аборт и единственная дочкаТатьяна Кравченко была дважды замужем. Первый брак продлился всего два года, а второй — шесть лет.
Первый муж настоял на том, чтобы актриса сделала аборт, так как не хотел иметь детей. Во втором браке, с продюсером «Ленфильма» Дмитрием Гербачевским, у нее родилась единственная дочь Анна. После этого Татьяна больше не выходила замуж. Она открыто признает, что мужчины, с которыми она встречалась, часто оказывались иждивенцами и бездельниками, что быстро вызывало у нее разочарование.
Со временем актриса поняла, что ей лучше быть одной. Однако некоторое время она мечтала о коллеге Федоре Добронравове, но он предпочел остаться только друзьями.
Актриса сегодняСегодня Татьяна Кравченко не стремится к активной карьерной жизни в кино, хотя ее можно увидеть на экранах. Актриса делает выбор в пользу театральной сцены, принимая участие в антрепризных постановках и проводя больше времени с близкими. За последние годы ее внешний вид претерпел заметные изменения.
В 2024 году Татьяна вновь порадовала поклонников, сыграв в фильме «Бит и Байт 2: Адские каникулы» в паре с известным актером Константином Хабенским. Кроме того, она продолжает блистать на сцене Московского театра «Ленком Марка Захарова», где ее талант и мастерство находят признание зрителей.
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Дарья Осипова