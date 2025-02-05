«Где-то сейчас радуется один Лепс»: 18-летняя невеста говорит о детях

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: соцсети)
Как известно, невеста Григория Лепса моложе его на 44 года. Сейчас избранница популярного исполнителя Аврора Киба живет на две страны, она учится в Лондоне на дизайнера и приезжает в Россию на выходные и каникулы.
Перед отъездом Авроры пользователи Сети размышляли, как будут складываться отношения Григория Викторовича с невестой, поскольку он высказывал самые серьезные намерения.
Более того, на одном из шоу Лепс заявил, что хочет детей от Авроры. Кажется, Киба и сама допускает мысли о скором материнстве. Недавно она гуляла по Лондону с приехавшей к ней в гости мамой. Из-за постоянных лондонских пробок Аврора предложила ей не ездить на такси, а передвигаться пешком или на метро.
Интернет-пользователей повеселили такие угрозы, и многие написали: «Где-то сейчас радуется один Григорий Лепс». Ранее сам певец уже высказывался о намерении непременно стать отцом.
Читайте также:
Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе
«Один дед хорошо, а два – лучше»: юная невеста Григория Лепса посмеялась над своей любовью к мужчинам постарше
«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс назвал дату свадьбы с 18-летней невестой
«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — посмеиваясь над своим возрастом и недугами говорил певец.
Более того, на одном из шоу Лепс заявил, что хочет детей от Авроры. Кажется, Киба и сама допускает мысли о скором материнстве. Недавно она гуляла по Лондону с приехавшей к ней в гости мамой. Из-за постоянных лондонских пробок Аврора предложила ей не ездить на такси, а передвигаться пешком или на метро.
«Мам, если будешь себя плохо вести и не баловать дочь, сделаю тебя бабой Таней!» — шутливо сказала Аврора.
Интернет-пользователей повеселили такие угрозы, и многие написали: «Где-то сейчас радуется один Григорий Лепс». Ранее сам певец уже высказывался о намерении непременно стать отцом.
«Дети будут точно. Если эти отношения не срастутся и не произойдут, ну, и я не буду стреляться, я пойду дальше. Просто будет жаль. Я этого не допущу»», — говорил артист.
Читайте также:
Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе
«Один дед хорошо, а два – лучше»: юная невеста Григория Лепса посмеялась над своей любовью к мужчинам постарше
«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь»: Лепс назвал дату свадьбы с 18-летней невестой
Александр Бойцов