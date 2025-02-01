«Один дед хорошо, а два – лучше»: юная невеста Григория Лепса посмеялась над своей любовью к мужчинам постарше

Аврора Киба (фото: соцсети)
Поклонники Григория Лепса оказались шокированы разводом певца с женой после 20 лет брака и его новым романом с 18-летней Авророй Кибой. Хейтеры сразу же обрушились на девушку с критикой.
Публикации в соцсетях возлюбленной артиста не дают покоя многим его поклонникам. На днях девушка опубликовала фотографии, на которых позирует в майке и расстёгнутых джинсах, из-под которых выглядывает кружевное нижнее бельё.
Подписчики поспешили забросать девушку негативными комментариями. «Один дед хорошо, а два лучше?»; «Гришке изменяет»; «А Лепс знает, что вы трусы налево и направо показываете?», – написали хейтеры под постом.
Впрочем, Киба не расстроилась и собрала все негативные сообщения в одно видео, подписав их: «Я просто выставляю фото».
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Подписчики поспешили забросать девушку негативными комментариями. «Один дед хорошо, а два лучше?»; «Гришке изменяет»; «А Лепс знает, что вы трусы налево и направо показываете?», – написали хейтеры под постом.
Впрочем, Киба не расстроилась и собрала все негативные сообщения в одно видео, подписав их: «Я просто выставляю фото».
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Анастасия Чинкова