Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе

В последние годы наблюдается интересная тенденция среди мужчин старше 50 лет, которые начинают отношения с девушками сильно младше себя. Некоторые видят в этом проявление так называемого «кризиса среднего возраста», другие называют такие поступки маразмом, но есть и те, кто считает, что это просто любовь, у которой нет возрастных границ. В 2024 году среди известных мужчин старше 50 можно выделить несколько ярких примеров таких отношений. «Радио 1» расскажет про звёзд 50+, которые встречаются с девушками, которые годятся им в дочери.