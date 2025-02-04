Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)
В последние годы наблюдается интересная тенденция среди мужчин старше 50 лет, которые начинают отношения с девушками сильно младше себя. Некоторые видят в этом проявление так называемого «кризиса среднего возраста», другие называют такие поступки маразмом, но есть и те, кто считает, что это просто любовь, у которой нет возрастных границ. В 2024 году среди известных мужчин старше 50 можно выделить несколько ярких примеров таких отношений. «Радио 1» расскажет про звёзд 50+, которые встречаются с девушками, которые годятся им в дочери.
Марк Горобец и Александрина Олексюк
Режиссёр Марк Горобец, за плечами которого четыре брака, снова привлёк внимание общественности. После нескольких разводов и отношений с актрисами, включая Светлану Устинову и Марию Шерстобитову, в 2024 году Горобец сообщил о новой вехе в своей личной жизни. Он сделал предложение Александрине Олексюк, с которой познакомился во время работы над фильмом «Тур с Иванушками».
Жениху 45 лет, а невесте только исполнилось 18, при этом дочь Горобца младше своей новой «мачехи» на год.
Олексюк, в свою очередь, поделилась с прессой своими планами на будущее, выразив желание стать известной киноактрисой и активно развивать свою карьеру. Многие в обществе воспринимают её выбор как стремление быстрее достичь успеха в киноиндустрии.
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)
Григорий Лепс и Аврора Киба
62-летний Григорий Лепс недавно сделал предложение 18-летней Авроре Киб. Девушка мечтает стать известным дизайнером и планирует учёбу за границей. Она выросла в роскоши и привыкла к дорогим подаркам, в том числе бриллиантам. Лепс познакомился с ней в Италии, где его дом соседствует с недвижимостью её отца, и с тех пор начал ухаживать за молодой дамой.
Сегодня певец осыпает Аврору дорогими подарками. Несмотря на это, девушка продолжает жить с мамой и бабушкой. Аврора уверяет, что её чувства к Григорию искренни и не связаны с деньгами. Она говорит, что с детства не нуждалась в материальном благополучии, так как её отец Илья Беляков занимается недвижимостью.
Лепс же в одном из интервью отметил, что Аврора идеально соответствует его представлениям об идеальной супруге. Он считает её умной и мудрой, с ней всегда есть о чём поговорить, и разница в возрасте его не пугает. Несмотря на протесты родных и друзей, Лепс настроен решительно и планирует создать семью с Авророй и иметь с ней детей.
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)
Алексей Рыжов и Дарья Добрынина
Когда Алексей Рыжов, солист группы «Дискотека Авария», появился на одном из мероприятий с новой девушкой, поклонники сразу начали заподозрили, что в его личной жизни происходит неладное. До этого его считали примерным семьянином — с 2012 года он был женат на дизайнере Ирине Шумовой, и о их браке не было слышно ничего негативного.
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Позже стало известно, что его новой избранницей стала 20-летняя фотомодель Дарья Добрынина. Фанаты также заметили, что на пальце Рыжова больше не было обручального кольца.
Алексей Рыжов (фото: социальные сети)
Федор Бондарчук и Софья Синицына
Недавно все обсуждали служебный роман Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой, а теперь уже появились слухи о разводе пары.
О причинах расставания супругов ходят разные версии — некоторые говорят о творческих разногласиях. Бондарчук давно замечен на публичных мероприятиях без обручального кольца.
Кроме того, 57-летний кинорежиссёр и актёр теперь встречается с 29-летней актрисой Софьей Синицыной, которая уже успела родить дочь от Павла Табакова.
Стоит отметить, что Андреева младше Бондарчука на 20 лет.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Александр Гордон и София Каландадзе
В 2018 году Александр Гордон познакомился с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, студенткой Государственного музыкально-педагогического института, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.
16 мая 2022 года стало известно, что 58-летний Гордон вступил в брак в пятый раз — его избранницей стала София. В том же месяце пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Теперь они открыто делятся своей семейной жизнью.
Александр Гордон и София Каландадзе (фото: социальные сети)
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