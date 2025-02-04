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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе

Романы с «почти внучками»: Бондарчук с бывшей Табакова, Лепс с 18-летней и другие звёзды за 50, предпочитающие женщин помоложе

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)

В последние годы наблюдается интересная тенденция среди мужчин старше 50 лет, которые начинают отношения с девушками сильно младше себя. Некоторые видят в этом проявление так называемого «кризиса среднего возраста», другие называют такие поступки маразмом, но есть и те, кто считает, что это просто любовь, у которой нет возрастных границ. В 2024 году среди известных мужчин старше 50 можно выделить несколько ярких примеров таких отношений. «Радио 1» расскажет про звёзд 50+, которые встречаются с девушками, которые годятся им в дочери.

Марк Горобец и Александрина Олексюк


Режиссёр Марк Горобец, за плечами которого четыре брака, снова привлёк внимание общественности. После нескольких разводов и отношений с актрисами, включая Светлану Устинову и Марию Шерстобитову, в 2024 году Горобец сообщил о новой вехе в своей личной жизни. Он сделал предложение Александрине Олексюк, с которой познакомился во время работы над фильмом «Тур с Иванушками».

Жениху 45 лет, а невесте только исполнилось 18, при этом дочь Горобца младше своей новой «мачехи» на год.

Олексюк, в свою очередь, поделилась с прессой своими планами на будущее, выразив желание стать известной киноактрисой и активно развивать свою карьеру. Многие в обществе воспринимают её выбор как стремление быстрее достичь успеха в киноиндустрии.

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)

Григорий Лепс и Аврора Киба


62-летний Григорий Лепс недавно сделал предложение 18-летней Авроре Киб. Девушка мечтает стать известным дизайнером и планирует учёбу за границей. Она выросла в роскоши и привыкла к дорогим подаркам, в том числе бриллиантам. Лепс познакомился с ней в Италии, где его дом соседствует с недвижимостью её отца, и с тех пор начал ухаживать за молодой дамой.

Сегодня певец осыпает Аврору дорогими подарками. Несмотря на это, девушка продолжает жить с мамой и бабушкой. Аврора уверяет, что её чувства к Григорию искренни и не связаны с деньгами. Она говорит, что с детства не нуждалась в материальном благополучии, так как её отец Илья Беляков занимается недвижимостью.

Лепс же в одном из интервью отметил, что Аврора идеально соответствует его представлениям об идеальной супруге. Он считает её умной и мудрой, с ней всегда есть о чём поговорить, и разница в возрасте его не пугает. Несмотря на протесты родных и друзей, Лепс настроен решительно и планирует создать семью с Авророй и иметь с ней детей.

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: социальные сети)

Алексей Рыжов и Дарья Добрынина


Когда Алексей Рыжов, солист группы «Дискотека Авария», появился на одном из мероприятий с новой девушкой, поклонники сразу начали заподозрили, что в его личной жизни происходит неладное. До этого его считали примерным семьянином — с 2012 года он был женат на дизайнере Ирине Шумовой, и о их браке не было слышно ничего негативного.

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«Счастливый талисман»: Шокирующие подробности влияния Льва Лещенко на творчество Аллы Пугачевой

Позже стало известно, что его новой избранницей стала 20-летняя фотомодель Дарья Добрынина. Фанаты также заметили, что на пальце Рыжова больше не было обручального кольца.

Алексей Рыжов (фото: социальные сети)

Федор Бондарчук и Софья Синицына


Недавно все обсуждали служебный роман Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой, а теперь уже появились слухи о разводе пары.

О причинах расставания супругов ходят разные версии — некоторые говорят о творческих разногласиях. Бондарчук давно замечен на публичных мероприятиях без обручального кольца.

Кроме того, 57-летний кинорежиссёр и актёр теперь встречается с 29-летней актрисой Софьей Синицыной, которая уже успела родить дочь от Павла Табакова.

Стоит отметить, что Андреева младше Бондарчука на 20 лет.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Александр Гордон и София Каландадзе


В 2018 году Александр Гордон познакомился с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, студенткой Государственного музыкально-педагогического института, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

16 мая 2022 года стало известно, что 58-летний Гордон вступил в брак в пятый раз — его избранницей стала София. В том же месяце пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Теперь они открыто делятся своей семейной жизнью.

Александр Гордон и София Каландадзе (фото: социальные сети)

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
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#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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#беременность
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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