Обнимал за талию и прижимал к себе: женатый Алексей Чумаков флиртовал с Элиной Чага

Элина Чага (Фото: соцсеть)
Певица Элина Чага опубликовала в личном блоге ролик, на котором танцует и поет с женатым Алексеем Чумаковым, который в свою очередь нежно обнимал ее за талию и прижимал к себе.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что действия певцов были похожи на флирт. Подписчики упрекнули Чумакова, что его поведение не слишком красиво по отношению к жене Юлии Ковальчук, которая родила ему двух детей.
Но нашлись и те, которые посчитали подобные действия «рабочим моментом» артистов.
Еще несколько дней назад Чумаков выступал на дне рождения бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Певец держал именинницу за руку и нежно смотрел на нее. Тогда фанаты также осудили подобное поведение Чумакова.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию. Пара предпочитает не делиться деталями личной жизни и считается нескандальной.
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«Что-то подсказывает мне, что его жене это покажется не очень веселым»; «Где-то заплакала Ковальчук»; «Ох, Алексей, Алексей…»; «Представляю лицо Юли!»; «Зачем вообще публиковать такие видео?! Алексей женат, между прочим!», — писали комментаторы.
Но нашлись и те, которые посчитали подобные действия «рабочим моментом» артистов.
Еще несколько дней назад Чумаков выступал на дне рождения бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Певец держал именинницу за руку и нежно смотрел на нее. Тогда фанаты также осудили подобное поведение Чумакова.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию. Пара предпочитает не делиться деталями личной жизни и считается нескандальной.
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Элина Позднякова