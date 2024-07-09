Развод Алсу и Яна Абрамова: скандал, измены и раздел имущества на 2,5 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет – с 2006 года. Сейчас певице 41 год, ее мужу – 46 лет, у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (ставшая довольно известной после выступления на шоу «Голос. Дети») и 6-летний Рафаэль. Причина развода, по одной из версий, – измена супруга. В хронике скандала, мнениях других звезд и подробностях судебного процесса разбиралась редакция «Радио 1».
Почему Алсу подала на разводФото: istockphoto/Prostock-Studio
Слухи об изменах Абрамова начали появляться после рождения сына Рафаэля, и именно эту версию чаще всего упоминают при ответе на вопрос «Почему Алсу подала на развод?». Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу. По данным «КП», роман мужа Алсу с молодой девушкой продлился больше года.
Когда Алсу подала на развод, внимание пользователей с новой силой оказалось приковано к Решетовой. В соцсетях ей задали вопрос о том, как она относится к романам с замужними мужчинами, на что девушка ответила, что против таких отношений, но других осуждать не будет.
Однако Алсу оказалась не согласна и повысила градус дискуссии, оставив многозначительный комментарий «Врет» с подмигивающим смайлом под постом, где цитировали эти слова Анастасии, сообщает ресурс Spltnk. После этого, по данным издания, на Решетову обрушилась гневная критика, из-за чего ей даже пришлось закрывать на время комментарии.
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Почему Ян Абрамов хочет затянуть разводФото: istockphoto/Tzido
Заседание о разводе Алсу и ее мужа-миллиардера прошло 27 июня, в день рождения певицы. Закончилось оно тем, что суд дал медийной паре еще два месяца для примирения.
Почему Ян Абрамов затягивает бракоразводный процесс, ответил представитель бизнесмена. По его словам, 46-летний уроженец Баку, владелец производства оружия нелетального действия — бесствольного пистолета «Оса», хочет сохранить семью и все еще верит в примирение с Алсу. Также, по одной из версий, бизнесмена пугает публичность и скандалы вокруг его развода.
Однако, по данным «КП», сама Алсу заявила, что выданные судом 2 месяца нужны не для примирения, а для мирного распределения имущества, на раздел которого певица подала на днях.
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Раздел имущества стоимостью 2,5 млрд рублейФото: istockphoto/Flashvector
Вместе с этим журналистка Ксения Собчак опубликовала нотариально заверенное заявление от Абрамова, согласно которому он в случае развода предлагает Алсу активы и имущество общей стоимостью 2,5 млрд рублей.
Согласно опубликованному Собчак документу, Абрамов передаст Алсу виллу на Кипре за 450 млн рублей, семейную ювелирную коллекцию за 500 млн рублей, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class, а также 250 млн рублей и передаст права требования к третьим лицам на сумму 6,2 миллиона долларов.
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Главное условие Абрамова, согласно этому заявление, – равные возможности для обоих родителей общаться с детьми.
Скандал вокруг развода АлсуФото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton
Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. К примеру, Филипп Киркоров заявил, что Ян – образцовый отец.
«Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», — рассказал Киркоров журналу «СтарХит».Певец Алексей Чумаков ответил более завуалированно, сказав о сложном периоде в отношениях Алсу и Яна и вине обоих в расставании.
«Знаю, что несмотря на массу слухов — Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — рассказал «КП» певец Алексей Чумаков.В то же время на сторону певицы встала Лера Кудрявцева, подтвердив в своем тг-канале, что Абрамов встречался с Анастасией:
«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — написала Кудрявцева.Новое заседание по бракоразводному процессу медийной семьи назначили на 27 августа. По данным «РИА Новости», оно пройдет в закрытом для СМИ формате.
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