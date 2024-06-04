«Поскрёбыши»: Репродуктолог развеял мифы о рождении детей Пугачёвой и Галкина*

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Несколько недель назад Ксения Собчак в своём YouTube-шоу публично опровергла версию Пугачёвой о позднем материнстве. По словам телеведущей, женщины после 50 лет не могут рожать детей с помощью замороженной яйцеклетки.
«Мой гинеколог говорит, что этого не может быть. Если только она яйцеклетку заморозила, когда ей было 20. Но тогда таких технологий не было. Таких чудес нет», — заявила Ксения Собчак.
Версию телеведущей подтвердили врачи-эксперты, отметив, что в таких случаях используют донорскую яйцеклетку и суррогатных матерей.
Источник из сферы репродуктологии в беседе с «Радио 1» назвал эту историю «пиарской», отметив, что теоретически Пугачева может быть биологической матерью своих детей.
«Я знаю, о чём идет речь, но я не был врачом этой пары, я их не консультировал, но честно скажу: я не хочу бередить эту старую историю, потому что молодых и интересных больше. Теоретически такая ситуация с яйцеклеткой возможна, а практически… Это пиарская история. Я ничего хорошего и красивого не расскажу, плохого — не буду», — сказал эксперт.
По мнению специалиста, репродуктивное здоровье у каждой женщины индивидуально, что требует предметного и персонифицированного подхода.
«У каждой всё индивидуально. У кого-то условно всё заканчивается в 30 лет, а у кого-то в 55 ещё всё возможно. Поэтому всё очень относительно», — сказал собеседник.
Репродуктолог отметил, что важную роль в функционировании яйцеклеток играет генетическая закладка и жизненный путь женщины.
«Здесь важна генетическая закладка: кому что заложено, тот так и реализуется. Теоретически возможно всё. Влёгкую в 50 лет не получается ни у кого родить. Таких детей на Руси называли «поскрёбыши» — единичные случаи, исключительные. У кого-то климакс начинается в 40 лет, а у кого-то в 50 лет. Ещё важно, какой был жизненный путь у женщины: были ли болезни, были ли операции и так далее», — отметил эксперт.
В завершении беседы врач добавил, что репродуктивное здоровье женщины — это вопрос неоднозначный.
*Признан иностранным агентом в РФ
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