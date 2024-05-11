Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева, которая проживает уже более двух лет в Израиле вместе со своим супругом и детьми, стала членом израильского общества. Об этом пишет ТАСС.
За последнее время примадонна неоднократно заявляла о своем счастье в новой для себя стране. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее подтвердила, что Пугачева и иные артисты успешно интегрировались в израильское общество.
По словам Гальперин, Израиль рад этому факту.
Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации.
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По словам Гальперин, Израиль рад этому факту.
Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации.
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Екатерина Коршунова