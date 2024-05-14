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Стало известно, как Пугачёва отбила Галкина* у молодой телеведущей

MK.RU: Галкин* мог жениться на ведущей Анастасии Чернобровиной до Пугачёвой
14 мая 2024, 15:33
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юморист Максим Галкин* состоял в отношениях с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что пара уже могла пожениться, но в жизни Галкина* появилась певица Алла Пугачёва, с которой он в итоге и решил создать семью.

По данным издания, ухаживания Галкина за Чернобровиной длились два года. Юморист водил её в рестораны и одаривал подарками. Пара скрывала свои отношения и не демонстрировала их на публике.



Ранее российский певец Прохор Шаляпин назвал Пугачёву «наглой теткой» и призвал забыть о ней. Он заявил, что не следует говорить о певице, покинувшей Россию, так много. Большое количество новостей о Пугачёвой вызывает у него омерзение.

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#алла пугачёва
#максим галкин
#свадьба
#отношения
Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой
13 мая 2024, 23:04

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза раскритиковал конкурс «Евровидение-2024», а также его победителя 24-летнего исполнителя Nemo из Швейцарии.
«Надо посмотреть на победителя и сказать: ребят, давайте вообще никогда не будем даже пытаться туда поехать, с этими соревноваться бесполезно. Посмотрел на победителя — с ними нельзя соревноваться, потому что нечистую силу не победить! Святой водой и молитвой разве что — больше нам с ней нечем бороться», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале конкурса.

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#евровидение
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#песня
#артист
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Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова
13 мая 2024, 21:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Игорь Трунов, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, объявил о подаче иска на сумму 100 миллионов рублей против телеведущего Андрея Малахова и телеканала «Россия 1» по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Ura.ru.
Иск был направлен в Пресненский районный суд Москвы. По словам адвоката, в программе были сделаны высказывания, которые наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации Юревича.

Трунов подчеркнул, что подобные высказывания допустимы в суде, но когда они звучат на федеральном телеканале, это нарушает права и свободы граждан, а также презумпцию невиновности.

Он также отметил, что когда федеральный канал описывает человека как коррупционера и мошенника перед всей страной, это форма давления и попытка повлиять на суд.

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#шоу
#ущерб
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Вышедшая замуж за приёмного сына 53-летняя певица сдала его в психушку
12 мая 2024, 15:59

Фото: istock / batuhan toker

53-летняя певица Айсылу Чижевская решила побороться за своё семейное счастье, несмотря на обсуждения о её предстоящем разводе с 23-летним мужем, который когда-то был её приемным сыном.
В интервью для издания «СтарХит» она поделилась, что для этой цели отправила своего молодого супруга на лечение в психиатрическую клинику.

По её словам, ей стало известно о серьезной зависимости её мужа Даниила, а также о том, что он зарегистрирован на одном из сайтов знакомств, где предлагал свои услуги за деньги. После искренней беседы с супругом она приняла решение попытаться спасти свой брак.

В сети появилась запись, которая, показывает Даниила и Айсылу в республиканской психиатрической больнице имени Бехтерева в Казани. Несмотря на свежий вид молодого человека, певица все равно считает, что он сбился с пути из-за «опасных привычек и серьёзной зависимости».

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Стал известен победитель «Евровидения-2024»
Участник от Швейцарии Nemo одержал победу на «Евровидении-2024» в Мальме
12 мая 2024, 01:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале конкурса.
Победитель конкурса Немо Меттлер набрал 591 балл, а хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) занял второе место с 547 баллами. Украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona закрыл тройку лидеров с 453 баллами.

Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе в 2022 году в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»

«Похороны Европы»: Захарова об «Евровидении»
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#россия
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Участницу от Израиля освистали во время финала «Евровидения-2024»
12 мая 2024, 01:22

Фото: iStock/Zeferli

Израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024», сообщает британское издание The Mirror.
Отмечается, что Голан освистали, как только она вышла на сцену. Ропот продолжался на протяжении всего исполнения песни. Также Голан воспрепятствовали провести генеральную репетицию 9 мая.

«Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями», – отреагировала на инцидент Голан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала финал конкурса «Евровидение», прошедший в Швеции. По ее словам, соревнование «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
#евровидение
#израиль
#мария захарова
#швеция
#репетиция
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Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента
Голландца Йоста Кляйна отстранили от «Евровидения» после скандала
11 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/Sonate

Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри Евровидения из-за таинственного инцидента. Об этом информирует Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).
Какой именно поступок привел к отстранению Кляйна, в настоящее время остается неизвестным. Уточняется, что Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении певца.

По информации источника SVT, исполнитель вступил в ожесточенный спор с одним из фотографов.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в шведском городе Мальме. Полуфиналы транслировались 7 и 9 мая. Финальный концерт состоится в субботу, 11 мая.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.

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Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
#конкурс
#концерт
#посол
#меры
#евровидение
#расследование
#депутат
#рф
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Продюсер Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к России
08 мая 2024, 22:00

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Продюсер Павел Рудченко объяснил нелюбовь западных музыкантов к нашей стране её большими территориями.
По его мнению, западным звёздам неудобно гастролировать по необъятной России.

«Западным звёздам всегда не очень интересно было гастролировать в России, для них РФ — как определенный аппендикс. Если в Европе гастроли проходили кучно, то Россия — огромная, сложно перемещаться, не горели особым желанием выступить в России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Рудченко.

До этого сообщалось, что рэп-исполнитель Канье Уэста намерен дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня. Позже эту информацию опровергли.

Также Канье Уэст планировал построить собственный город. Музыкант не раскрывал, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.

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#россия
#концерт
#рэп
#музыкант
#селебрити
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Актёр, пародист и телеведущий Аскаров госпитализирован в московскую клинику
08 мая 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Известный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист и телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.
На плохое самочувствие 47-летний эстрадный артист и конферансье пожаловался накануне, 7 мая. У него были симптомы острой вирусной респираторной инфекции. Врачи заподозрили у Аскарова воспаление лёгких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Сейчас ему проводят полный комплекс обследований.

Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края. Окончил ГИТИС (мастерская Б. С. Брунова и О. Ф. Марусева). Является выпускником Эстрадно-циркового училища. В качестве конферансье вёл концерты Рианны, Тото Кутуньо, Патрисии Каас, Адриано Челентано, Деми Мур, Эштона Кутчера и других российских и зарубежных артистов. Постоянный участник «Аншлага» и «Субботнего вечера». Снимался в нескольких отечественных фильмах и сериалах.

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#актёр
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Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
Депутат Хамзаев: Запреты вызывают обратную реакцию
07 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zeferli

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
При этом Хамзаев заявил о необходимости игнорировать конкурс.

«Если запрещать, то это желание смотреть у людей начинает вырабатываться, идёт обратная реакция. Надо просто проигнорировать. Это бессмысленное явление с учётом их неадекватного поведения и отношения к нам. Это их шоу, но без России такие мероприятия неинтересны. В целом, надо спокойно к этому относиться с учетом их оголтелого русофобского фактора», – пояснил в беседе с Газета.ру Хамзаев.

Он отметил, что для людей в обыденной жизни «Евровидение» не имеет огромного значения, а что касается участия нашей страны – то у нас, по словам депутата, есть и свои талантливые исполнители, хиты, конкурсы и концерты.

Ранее музыканты из Финляндии собирали подписи за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024.

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Финские музыканты требуют исключения Израиля из участников Евровидения-2024
#израиль
#музыканты
#мероприятия
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