Стало известно, как Пугачёва отбила Галкина* у молодой телеведущей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Юморист Максим Галкин* состоял в отношениях с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что пара уже могла пожениться, но в жизни Галкина* появилась певица Алла Пугачёва, с которой он в итоге и решил создать семью.
По данным издания, ухаживания Галкина за Чернобровиной длились два года. Юморист водил её в рестораны и одаривал подарками. Пара скрывала свои отношения и не демонстрировала их на публике.
Ранее российский певец Прохор Шаляпин назвал Пугачёву «наглой теткой» и призвал забыть о ней. Он заявил, что не следует говорить о певице, покинувшей Россию, так много. Большое количество новостей о Пугачёвой вызывает у него омерзение.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
По данным издания, ухаживания Галкина за Чернобровиной длились два года. Юморист водил её в рестораны и одаривал подарками. Пара скрывала свои отношения и не демонстрировала их на публике.
Ранее российский певец Прохор Шаляпин назвал Пугачёву «наглой теткой» и призвал забыть о ней. Он заявил, что не следует говорить о певице, покинувшей Россию, так много. Большое количество новостей о Пугачёвой вызывает у него омерзение.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова