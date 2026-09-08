«Спасибо Господу»: Главред RT Маргарита Симоньян победила рак
Журналистка Симоньян победила онкологию
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила об успешных результатах контрольного медицинского обследования. Об этом пишет StarHit.
По словам журналистки, прошедшая компьютерная томография подтвердила отсутствие онкологических заболеваний. Симоньян поблагодарила всех за поддержку и молитвы.
«Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо всем, кто молился за меня. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, все чисто. Спасибо», — говорится в публикации.Маргарита Симоновна около двух лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла операцию курсы химио- лучевой и гормональной терапии.