В книжные магазины начала поступать новая книга Симоньян «Непервая любовь»
В российские книжные магазины начала поступать в продажу новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь». На сегодняшний день она уже доступна для заказа онлайн.
По данным RT, тираж новинки составил 70 000 экземпляров. Изначально планировалось напечатать 50 000 книг, но из-за высокого спроса приняли решение увеличить это число.
«Все доходы от книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников», — отмечает издание.
Новое произведение Симоньян посвящено ее покойному супругу — режиссеру Тиграну Кеосаяну, которого не стало 26 сентября 2025 года. В книге автор делится своими переживаниями о любви, о том, как она искала силы жить после утраты, а также рассказывает о своём диагнозе и борьбе с болезнью.