В книжные магазины начала поступать новая книга Симоньян «Непервая любовь»

01 сентября 2026, 11:03

Фото: iStock/morgan2

В российские книжные магазины начала поступать в продажу новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь». На сегодняшний день она уже доступна для заказа онлайн.





По данным RT, тираж новинки составил 70 000 экземпляров. Изначально планировалось напечатать 50 000 книг, но из-за высокого спроса приняли решение увеличить это число.





«Все доходы от книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников», — отмечает издание.