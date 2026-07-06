06 июля 2026, 00:26

Симоньян: Подвиг российских военных, освободивших Константиновку, вызывает восхищение

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» @msimonyan)

Подвиг военных РФ, освободивших Константиновку, вызывает восхищение. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, её слова передает РИА Новости.





Напомним, что 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Эта ключевая точка входила в число четырёх «городов-крепостей» ВСУ. По словам российского лидера Владимира Путина, взятие Константиновки является весомым продвижением к полному освобождению территории ДНР.





«Я восхищаюсь подвигом наших ребят, которые взяли этот невероятный укрепрайон», — сказала Симоньян.