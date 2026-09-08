«Голос фальшивого воробья»: Соседов пристыдил Пугачеву за попытки петь вживую
Критик Соседов пристыдил певицу Пугачеву за попытки петь вживую
В Риге состоялась встреча народной артистки СССР Аллы Пугачевой и композитора Раймонда Паулса. В ходе встречи музыканты устроили импровизированный вечер, исполнив фрагмент известной композиции «Песня на бис». Видеозапись их выступления появилась в сети и разделила мнения публики.
Однако наиболее резкую оценку происходящему дал музыкальный критик Сергей Соседов. Спикера цитирует Общественная Служба Новостей.
«Она не вытягивает ни одну ноту, у нее слабый голос. Зачем на старости лет так позориться? Зачем такое вообще выставлять? Это не голос соловья, это голос фальшивого воробья», — прокомментировал Соседов.Собеседник также подчеркнул, что в настоящее время не следит за жизнью певицы и ее семьи. Он считает, что Пугачева давно перестала быть частью отечественной музыкальной индустрии.