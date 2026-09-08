Алла Пугачёва показала, как поёт под аккомпанемент Раймонда Паулса на их встрече в Латвии

08 сентября 2026, 04:56

Алла Пугачёва поделилась кадрами с ежегодной встречи с Раймондом Паулсом в Латвии

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва навестила композитора Раймонда Паулса в Латвии и исполнила песню под его аккомпанемент. Она выложила клип в своём личном блоге.





К знаменитому музыканту артистка приехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и 12-летними детьми Лизой и Гарри. Встреча, по словам артистки, проходит ежегодно и уже стала своеобразной семейной традицией.



«Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год «Без потерь». Да будет так!» — объявила звезда.