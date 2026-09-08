Алла Пугачёва показала, как поёт под аккомпанемент Раймонда Паулса на их встрече в Латвии
Алла Пугачёва поделилась кадрами с ежегодной встречи с Раймондом Паулсом в Латвии
Певица Алла Пугачёва навестила композитора Раймонда Паулса в Латвии и исполнила песню под его аккомпанемент. Она выложила клип в своём личном блоге.
К знаменитому музыканту артистка приехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и 12-летними детьми Лизой и Гарри. Встреча, по словам артистки, проходит ежегодно и уже стала своеобразной семейной традицией.
«Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год «Без потерь». Да будет так!» — объявила звезда.Видео длится около минуты. В клипе Пугачёва поёт, а Паулс аккомпанирует ей на рояле — музыкант наиграл свой знаменитый хит на стихи Андрея Вознесенского «Песня на бис». Под конец ролика Примадонна шутливо говорит, что не может напеть больше пары строк, потому что у нее закончились силы, но продолжает стоять рядом и слушать мелодию с улыбкой.
Напомним, что ранее Раймонд Паулс подтвердил факт встречи с Пугачёвой и назвал ее величайшей певицей. Звезды сохраняют замечательные отношения и всегда очень тепло отзываются друг о друге. Подробности читайте в нашем материале.