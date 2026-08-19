19 августа 2026, 17:24

Алла Пугачёва (фото: Instagram* / alla_orfey)

За яркими софитами, роскошными нарядами и громкими аплодисментами советской эстрады долгие годы существовал совершенно другой мир — с жесткой конкуренцией, неписаными правилами и борьбой за внимание публики. Особое место в этой системе занимала Алла Пугачёва, чье влияние на отечественную сцену многие считали практически безграничным. Почему Примадонну обвиняли в давлении на коллег, какие конфликты связывали ее с другими артистами и как изменилась российская эстрада сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Влияние Аллы Пугачёвой на советскую эстраду Скандалы с Аллой Пугачёвой Каких артистов связывали с «опалой» Пугачёвой Алла Пугачёва и Лариса Долина: история конфликта

Влияние Аллы Пугачёвой на советскую эстраду

Алла Пугачёва (фото: Instagram* / alla_orfey)

Скандалы с Аллой Пугачёвой

Алла Пугачёва (фото: Instagram* / alla_orfey)

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Каких артистов связывали с «опалой» Пугачёвой

Алла Пугачёва (фото: Instagram* / alla_orfey)

Алла Пугачёва и Лариса Долина: история конфликта