«Гореть в аду»: Водонаева объяснила, почему ненавидит электросамокаты
Алёна Водонаева эмоционально высказалась о пользователях электросамокатов и объяснила, с чем связана её резкая позиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Водонаевой, причиной стала неприятная ситуация, произошедшая в прошлом году: её сына сбила женщина на электросамокате, которая, как утверждает звезда, находилась в состоянии опьянения. Этот инцидент сильно повлиял на её отношение к подобному виду транспорта.
Журналистка отметила, что понимает необходимость самокатов для курьеров, однако считает, что в повседневной жизни они создают слишком много проблем и опасностей на дорогах.
Кроме того, Водонаева выразила мнение, что на короткие расстояния лучше передвигаться пешком, а для более дальних поездок существуют общественный транспорт и автомобили.
