«Вторая мама»: Звезда «Универа» впервые рассказала о внезапной потере
Мария Кожевникова пережила смерть близкой подруги из-за укола витамина
Актриса Мария Кожевникова сообщила, что недавно потеряла близкого человека.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка рассказала, что умерла женщина, с которой её связывала очень значимая дружба.
«Близкий мне человек, моя Людочка, вторая мама, совершенно здоровая», — отметила актриса.Оказалось, что причиной смерти женщины стал анафилактический шок после инъекции обычного витамина.
«Я очень тяжело это переношу. Это был мощный звонок, напоминание о том, что никто не знает, что Творец готовит нам завтра, и о том, что нужно жить здесь и сейчас», — поделилась Кожевникова.Мария призвала поклонников получать радость из мелочей, от общения с близкими и от того, что они рядом и здоровы, от возможности воспитывать детей и реализовывать себя.