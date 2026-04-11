Мальбэк и Сюзанна снова вместе: артисты представили новую песню
Музыканты Мальбэк и Сюзанна вновь выступили вместе спустя пять лет после распада творческого союза. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Их воссоединение состоялось на блогерском мероприятии VK Tusa, где артисты презентовали новую композицию под названием «Жду тебя».
Появление дуэта на одной сцене стало неожиданным и приятным сюрпризом для поклонников, которые давно ждали совместного возвращения артистов. Напомним, что их творческий и личный союз завершился в 2020 году, после чего каждый из них занялся сольными проектами.
Интересно, что ещё год назад Мальбэк допускал возможность сотрудничества с Сюзанной в будущем, но исключительно в музыкальном формате. Судя по всему, этот момент наконец настал — и фанаты уже активно обсуждают долгожданный камбэк пары.
