«Горжусь, но мне страшно»: Айза-Лилуна Ай рассказала о рискованном поступке сына
15-летний сын Гуфа и Айзы-Лилуны Ай устроил экстремальное испытание, прыгнув с обрыва высотой около 20 метров прямо в воду.
Видео с этим моментом появилось в соцсетях блогерши и заставило многих зрителей поволноваться.
Как рассказала Айза, о поступке сына по имени Сэм она узнала уже после самого прыжка — подросток просто поставил её перед фактом. Несмотря на переживания, блогерша призналась, что испытывает гордость за сына, хотя и не одобряет его рискованные поступки.
По её словам, она не хочет сдерживать его стремление к смелым решениям, даже если ей самой при этом страшно и тревожно.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России