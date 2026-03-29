«Позорище»: певица Слава оконфузилась в прямом эфире
Слава оказалась в крайне неловкой ситуации во время прямого эфира, который неожиданно вышел из-под контроля. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка, по всей видимости, была уверена, что уже завершила трансляцию, однако камера продолжила работать. В этот момент певица отошла в туалет, не подозревая, что зрители продолжают наблюдать за происходящим в режиме реального времени. Ситуация быстро вызвала бурную реакцию в сети — пользователи активно обсуждали произошедшее и делились фрагментами эфира.
Позже Слава сама прокомментировала инцидент, опубликовав видеообращение. Она не стала оправдываться и с юмором отнеслась к случившемуся, назвав произошедшее «позорищем».
