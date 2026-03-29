«Гош, хватит отдыхать»: Оксана Самойлова показала нового помощника
Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что продолжает развивать свой загородный проект в Подмосковье, превращая бывший пансионат 80-х годов в современную ферму.
Теперь у неё появился технологичный помощник — робот, которого она с юмором назвала Гошей. Блогер показала подписчикам, как проходит её обычный день, и продемонстрировала нового «сотрудника» в деле.
По её словам, робот уже включился в работу, хотя иногда позволяет себе отдых. Самойлова в шутку подгоняла его, отмечая, что дел на ферме ещё очень много.
Отдельное внимание привлекло знакомство Гоши с животными — в частности, с лошадью. Как рассказала Оксана, всё прошло спокойно, но, по её мнению, с угощением в виде яблока контакт мог бы быть ещё успешнее.
