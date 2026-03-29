Лиза Моряк рассказала о состоянии мужа после срочной операции
Сарик Андреасян продолжает восстановление после серьёзной операции на позвоночнике. О состоянии режиссёра рассказала в соцсетях его супруга Лиза Моряк.
По её словам, врачи разрешили выписку раньше запланированного срока, однако с обязательным соблюдением строгого постельного режима.
Моряк отметила, что состояние Андреасяна стабильное, и сейчас он проходит восстановление дома. При этом режиссёр уже постепенно возвращается к активности: он может ходить, но пока носит шейный бандаж.
Ранее актриса сообщала, что Сарику потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за проблем с позвоночником — у него диагностировали несколько грыж в шейном отделе, одна из которых сдавливала нерв и вызывала сильную боль.
