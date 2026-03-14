Группа «Каспийский груз» кинула на деньги сотни фанатов по всей Европе

Группа «Каспийский груз»

Группа «Каспийский груз» отменила несколько концертов в Европе, не предупредив заранее зрителей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, музыканты не явились на выступления в Лимассоле и Лондоне 11 и 12 марта.



По информации зрителей, организаторы концерта на Кипре разослали письма о переносе мероприятия за два часа до его начала.

Многие покупатели билетов не увидели эти уведомления: часть писем попала в спам, некоторые не дошли до адресатов. Представители площадки заявили, что узнали об изменениях в расписании только за четыре часа до объявленного времени концерта.

Стоимость билетов достигала шести тысяч рублей. В день отменённого лондонского концерта участники группы находились в Нидерландах и публиковали сторис, предлагая билеты на выступление в Амстердаме. После отмены концертов поклонники пытались получить комментарии от артистов, однако музыканты не ответили и не извинились.

Читайте также:

Ольга Щелокова

