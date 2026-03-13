«Гравитация берёт своё»: Фанаты увидели фигуру 60-летней Паулины Поризковой в кружевном белье — фото
60-летняя Паулина Поризкова выложила в соцсетях видео, где позирует в розовом кружевном белье, и откровенно поговорила о том, как на самом деле выглядит её тело.
Модель отметила, что, вопреки комплиментам об «идеальной фигуре», она далека от навязанных глянцем стандартов. По словам Поризковой, за последний год она набрала вес, а живот никогда не будет выглядеть так, как на обложках, в том числе из‑за двух беременностей.
«Дело в том, что гравитация берёт своё. Но именно гравитация сделала нас сильнее, чтобы мы могли гордиться собой больше, чем когда-либо», — поделилась она.
Звезда рассталась с музыкантом Риком Окасеком в 2018 году. У бывших супругов двое сыновей. В июле 2025-го знаменитость объявила о помолвке с 62-летним сценаристом и режиссёром Джеффом Гринштейном.