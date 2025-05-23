«Гузеева и Сябитова ведут себя как бабушки у подъезда»: Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»

Роза Сябитова и Лариса Гузеева (Фото: кадр из передачи «Давай поженимся!»)
Шоу «Давай поженимся!», где одинокие люди пытаются найти любовь, выходит в эфир Первого канала уже 17 лет. Сергей Соседов высказался о программе и ее ведущих Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, передает «Стархит».
Критик назвал это шоу дешевым.
По его словам, неприлично обсуждать личные проблемы и выносить сплетни на всю страну.
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«И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню», — отметил Соседов.
По его словам, неприлично обсуждать личные проблемы и выносить сплетни на всю страну.
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Екатерина Коршунова