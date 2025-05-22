Соседов со скепсисом отнесся к возвращению Носкова на сцену

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Сергей Соседов заявил, что возвращение Николая Носкова на сцену обернется провалом. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
«Носков, чтобы стать популярным, должен либо запеть на новый лад свои старые хиты, чтобы их подхватила молодежь, как это случилось с Кадышевой, либо должен предоставить новый материал с мотивами, которые сейчас, что называется, в топе», — цитирует критика Общественная Служба Новостей.
Соседов слабо верит в идею возрождения артиста. По его словам, возвращение Носкова на сцену не будет удачным.
Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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