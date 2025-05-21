«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

Сегодня, 21 мая, свой день рождения отмечает звезда сериала «Комитет» Дмитрий Пчела. Ему исполняется 41 год. Артист стал популярен среди широкой аудитории после премьеры сериала «Верни мою любовь», покорив сердца зрителей своей приятной внешностью и хорошей игрой. О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».