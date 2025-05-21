«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

Роза Сябитова (Фото: Инстаграм* @syabitova_roza)
Сваха Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей. Она поддержала продюсера Иосифа Пригожина, который жаловался на наследников — они все время говорят папе о нехватке средств.
Со слов Сябитовой, помогать детям финансово необходимо лишь тогда, когда они находятся в трудной ситуации.
Телеведущая напомнила об обязанности родителей научить наследников самостоятельности. Еще Сябитова процитировала свою бабушку: она говорила ей, что «надо рожать столько детей, сколько поднимешь». Еще родственница наставляла Розу подготавливать детей к жизни после себя.
Ранее участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.
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«Содержать — однозначно нет. Я категорически против», — выразила свое мнение сваха в разговоре с «Абзацем».
Телеведущая напомнила об обязанности родителей научить наследников самостоятельности. Еще Сябитова процитировала свою бабушку: она говорила ей, что «надо рожать столько детей, сколько поднимешь». Еще родственница наставляла Розу подготавливать детей к жизни после себя.
«Если дети обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать», — откровенничала сваха.
Ранее участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.
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Ольга Енгалычева