«Хейли, детка»: Бибер посвятил жене и сыну строки во время выступления

Джастин Бибер трогательно признался в любви Хейли со сцены Coachella
Джастин и Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Певец Джастин Бибер устроил эмоциональный момент во время своего выступления на фестивале Coachella, публично обратившись к супруге Хейли Бибер. Об этом сообщает Super.



Во время исполнения песни Everything Hallelujah артист изменил строчку и спел: «Хейли, детка, аллилуйя». В этот момент трансляция показала модель в толпе — она ответила мужу воздушным поцелуем под восторженные реакции зрителей.

На этом Бибер не остановился и добавил ещё одну личную деталь, упомянув их сына: «Малыш Джек, аллилуйя», поприветствовав годовалого Джека Блюза.

Выступление стало одним из самых значимых в карьере артиста: он исполнил как новые треки, так и свои главные хиты, включая Baby и Sorry, а также каверы.

Софья Метелева

