«Хейли, детка»: Бибер посвятил жене и сыну строки во время выступления
Певец Джастин Бибер устроил эмоциональный момент во время своего выступления на фестивале Coachella, публично обратившись к супруге Хейли Бибер. Об этом сообщает Super.
Во время исполнения песни Everything Hallelujah артист изменил строчку и спел: «Хейли, детка, аллилуйя». В этот момент трансляция показала модель в толпе — она ответила мужу воздушным поцелуем под восторженные реакции зрителей.
На этом Бибер не остановился и добавил ещё одну личную деталь, упомянув их сына: «Малыш Джек, аллилуйя», поприветствовав годовалого Джека Блюза.
Выступление стало одним из самых значимых в карьере артиста: он исполнил как новые треки, так и свои главные хиты, включая Baby и Sorry, а также каверы.
