Хирург раскрыл стоимость пластики Евгения Плющенко
Хирург Агапов: пластика Евгения Плющенко стоит 800 тысяч рублей
Пластический хирург Денис Агапов раскрыл стоимость операции, которую недавно сделал Евгений Плющенко у звёздного врача Тимура Хайдарова.
«Плющенко был выполнен темпоральный эндоскопический лифтинг, при котором хвосты бровей поднимаются немного кверху. У мужчин, у которых кожа мягкая и подвижная, такой вариант гиперкоррекции для раннего периода наиболее характерен. Если всё пойдёт хорошо, то будет умеренное раскрытие глаз, будет легкий, как сейчас говорят, лисий взгляд, такой восточный флер. В подавляющем большинстве при такой степени коррекции немножко растягиваются ткани височной области, а позиция хвостов бровей наружного угла глаза возвращается к исходному где-то через 2,5-3 месяца», – пояснил Агапов в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Звездач».Ранее жена фигуриста Яна Рудковская рассказывала, что операцию её супругу сделали бесплатно. Однако, по словам хирурга, такая пластика в столичных клиниках стоит около 800 тысяч рублей.