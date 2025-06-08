«Моего мужа развел»: Рудковская раскрыла, какую операцию сделал Евгений Плющенко

NEWS: Рудковская рассказала, что Хайдаров сделал Плющенко блефаропластику
Евгений Плющенко (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Фигурист Евгений Плющенко сделал блефаропластику, рассказала NEWS.ru супруга спортсмена Яна Рудковская. Она пояснила, что хирург Тимур Хайдаров должен был «просто убрать мешки под глазами». Телеведущая в этот момент обсуждала бизнес-проект в Баку.



«Я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Потому что моего мужа Тимур, так сказать, по-хорошему развел. У него на сегодняшний день задача стояла просто убрать мешки под глазами, и вот это превратилось в такую серьёзную блефаропластику», — пояснила собеседница.
По словам Рудковской, муж не посоветовался с ней и не был на связи двое суток. Об операции он рассказал позже. Рудковская резюмировала, что они с Евгением ждут конечного результата.

«Для меня это был шок, потому что со мной он не посоветовался. Ну а результат конечный мы ждем», — заключила она.
Два дня назад Тимур Хайдаров показал Евгения Плющенко после операции.
Никита Кротов

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