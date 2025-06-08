«Моего мужа развел»: Рудковская раскрыла, какую операцию сделал Евгений Плющенко

08 июня 2025, 19:33

NEWS: Рудковская рассказала, что Хайдаров сделал Плющенко блефаропластику

Евгений Плющенко (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Фигурист Евгений Плющенко сделал блефаропластику, рассказала NEWS.ru супруга спортсмена Яна Рудковская. Она пояснила, что хирург Тимур Хайдаров должен был «просто убрать мешки под глазами». Телеведущая в этот момент обсуждала бизнес-проект в Баку.







«Я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Потому что моего мужа Тимур, так сказать, по-хорошему развел. У него на сегодняшний день задача стояла просто убрать мешки под глазами, и вот это превратилось в такую серьёзную блефаропластику», — пояснила собеседница.

«Для меня это был шок, потому что со мной он не посоветовался. Ну а результат конечный мы ждем», — заключила она.

