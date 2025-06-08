«Моего мужа развел»: Рудковская раскрыла, какую операцию сделал Евгений Плющенко
NEWS: Рудковская рассказала, что Хайдаров сделал Плющенко блефаропластику
Фигурист Евгений Плющенко сделал блефаропластику, рассказала NEWS.ru супруга спортсмена Яна Рудковская. Она пояснила, что хирург Тимур Хайдаров должен был «просто убрать мешки под глазами». Телеведущая в этот момент обсуждала бизнес-проект в Баку.
«Я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Потому что моего мужа Тимур, так сказать, по-хорошему развел. У него на сегодняшний день задача стояла просто убрать мешки под глазами, и вот это превратилось в такую серьёзную блефаропластику», — пояснила собеседница.По словам Рудковской, муж не посоветовался с ней и не был на связи двое суток. Об операции он рассказал позже. Рудковская резюмировала, что они с Евгением ждут конечного результата.
«Для меня это был шок, потому что со мной он не посоветовался. Ну а результат конечный мы ждем», — заключила она.Два дня назад Тимур Хайдаров показал Евгения Плющенко после операции.