Рудковская была шокирована пластикой Плющенко, о которой узнала уже после операции

09 июня 2025, 10:46

Рудковская призналась, что узнала о пластике Плющенко уже после операции

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яна Рудковская призналась, что её супруг не посоветовался с ней перед пластической операцией.





Недавно фигурист Евгений Плющенко обратился к звёздному хирургу Тимуру Хайдарову. После операции они опубликовали совместное видео, на котором были видны последствия пластики на лице спортсмена: у него практически отсутствовали морщины и были видны свежие отёки, которые сойдут спустя некоторое время.

Тимур Хайдаров и Евгений Плющенко (фото: Instagram* @dr.timur_khidarov)

Рудковская рассказала, что знала о желании мужа обратиться к Хайдарову, чтобы убрать мешки под глазами. Однако выяснилось, что незадолго до пластики хирург предложил скорректировать ещё один недостаток. Плющенко согласился, не посоветовавшись с женой.





«Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: «Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на 10 лет моложе», то есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», – отметила Рудковская в интервью Telegram-каналу «Звездач».