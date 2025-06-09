Рудковская была шокирована пластикой Плющенко, о которой узнала уже после операции
Рудковская призналась, что узнала о пластике Плющенко уже после операции
Яна Рудковская призналась, что её супруг не посоветовался с ней перед пластической операцией.
Недавно фигурист Евгений Плющенко обратился к звёздному хирургу Тимуру Хайдарову. После операции они опубликовали совместное видео, на котором были видны последствия пластики на лице спортсмена: у него практически отсутствовали морщины и были видны свежие отёки, которые сойдут спустя некоторое время.
Рудковская рассказала, что знала о желании мужа обратиться к Хайдарову, чтобы убрать мешки под глазами. Однако выяснилось, что незадолго до пластики хирург предложил скорректировать ещё один недостаток. Плющенко согласился, не посоветовавшись с женой.
«Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: «Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на 10 лет моложе», то есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», – отметила Рудковская в интервью Telegram-каналу «Звездач».Несмотря на это, Яна гордится смелостью Евгения, который решил не скрывать от поклонников подробности своего преображения. Она отметила, что он всегда предпочитает не обманывать, а говорить обо всём открыто.