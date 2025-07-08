«Так я себе нравлюсь больше»: Лариса Гузеева показала фото после фотошопа

08 июля 2025, 17:17

Лариса Гузеева показала фото после фотошопа

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Снимок после фотошопа показала в соцсетях телеведущая Лариса Гузеева. Она подчеркнула, что фото в обработке ей нравится больше.







«Ну я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь. Так я себе нравлюсь немного больше и это нас с вами объединяет», — сказано в публикации ведущей «Давай поженимся».



