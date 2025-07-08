«Так я себе нравлюсь больше»: Лариса Гузеева показала фото после фотошопа
Лариса Гузеева показала фото после фотошопа
Снимок после фотошопа показала в соцсетях телеведущая Лариса Гузеева. Она подчеркнула, что фото в обработке ей нравится больше.
«Ну я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь. Так я себе нравлюсь немного больше и это нас с вами объединяет», — сказано в публикации ведущей «Давай поженимся».
Недавно женщина попала в скандал из-за рекламы в сети. Некие шестеро россиян заявили, что она причастна к продаже домов на Бали бизнесменом Сергеем Домогацким. Мужчина продавал недвижимость за 200 тысяч долларов, а затем пропал, не сдав объекты. Люди обратились к полицейским, чтобы звезду Первого канала проверили на возможное соучастие в мошенничестве. Сама Гузеева не стала комментировать ситуацию.
*Запрещен в РФ