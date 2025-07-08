«Консервативные и скучные»: Соседов объяснил, чего не хватает российским артистам для покорения иностранцев
Соседов: российские певцы не могут покорить иностранцев из-за скучных композиций
Некоторые российские звёзды в своё время пытались завоевать сердца зарубежных слушателей. Однако большинству по какой-то причине так и не удалось этого сделать.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что гарантировать успех в других странах даже самого популярного артиста не может никто.
«Поймите, у западного зрителя и слушателя очень высокая степень насмотренности и наслушанности. Им наши композиции кажутся более консервативными и скучными. Там это не особо приемлют, там любят смелые эксперименты. Те же артисты, которые становились более-менее узнаваемы, например, в тех же Соединенных Штатах, были популярны преимущественно среди русскоговорящей публики. Местное население крайне редко посещало их перформансы», – подчеркнул эксперт.В качестве примера Соседов привёл певицу Любовь Успенскую, которой оставался один шаг до покорения Голливуда. Однако у неё не нашлось денег на запись альбома в США. Тогда она вернулась в Россию, где её встретили «жаркими объятиями».
В заключение критик заявил, что из-за избалованности западного слушателя его трудно впечатлить песнями-однодневками, которые в последние годы присущи российским исполнителям.