«Консервативные и скучные»: Соседов объяснил, чего не хватает российским артистам для покорения иностранцев

08 июля 2025, 17:24

Соседов: российские певцы не могут покорить иностранцев из-за скучных композиций

Фото: iStock/Berezko

Некоторые российские звёзды в своё время пытались завоевать сердца зарубежных слушателей. Однако большинству по какой-то причине так и не удалось этого сделать.





Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что гарантировать успех в других странах даже самого популярного артиста не может никто.





«Поймите, у западного зрителя и слушателя очень высокая степень насмотренности и наслушанности. Им наши композиции кажутся более консервативными и скучными. Там это не особо приемлют, там любят смелые эксперименты. Те же артисты, которые становились более-менее узнаваемы, например, в тех же Соединенных Штатах, были популярны преимущественно среди русскоговорящей публики. Местное население крайне редко посещало их перформансы», – подчеркнул эксперт.