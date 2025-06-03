«Хотел на ней подзаработать»: Алана Мамаева заявила, что Натан предлагал Лерчек стать его продюсером

03 июня 2025, 11:49

Алана Мамаева заявила, что Натан предлагал Лерчек стать его продюсером

Алана Мамаева (Фото: Инстаграм* @alana_mamaeva)

Алана Мамаева в шоу «Злые языки» прокомментировала громкий скандал с изменами, в который попал рэпер Натан.





Алана и Натан принимали участие в шоу «Звезды в джунглях». Модель стала свидетельницей того, как музыкант изменял жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой.



Мамаева открыто осудила рэпера за его поведение. По мнению Аланы, Натан закрутил роман с Лерчек из корыстных побуждений.





«Он слышал, когда она рассказывала о суммах, которые зарабатывает. Я уверена, что он хотел на ней подзаработать. Он даже предложил ей стать его продюсером, хотел снять ее в клипе, чтобы она этот клип проплатила. Там чисто альфонсом попахивает», — заявила Мамаева.